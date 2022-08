Stiri pe aceeasi tema

- Bomba cu ceas de la CET va mai ticai un sezon. Primul termen al recursului din procesul in care Primaria incearca sa blocheze vanzarea celor doua termocentrale la fier vechi va avea loc in octombrie. Cum judecarea pe fond a cazul a durat mai bine de un an, este de presupus ca nici recursul nu se va…

- Primarul ales al comunei Oteleni si-a pierdut mandatul in fata judecatorilor. Ajuns primar dupa ce predecesorul sau fusese condamnat, Felician Gheraescu a fost el insusi gasit incompatibil de inspectorii Agentiei pentru Integritate. Luna trecuta, prefectul Bogdan Cojocaru a emis ordinul privind incetarea…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul a cinci fosti si actuali functionari publici care ar fi comis fals in declaratii intrucat nu au declarat venituri in cuantum total de peste 480.000 de lei. ANI a sesizat Parchetul de pe…

- Fostul lider al consilierilor județeni ai PNL, Florin Hopșa, a aparut pe o lista a Agenției Naționale de Integritate, intr-o companie selecta, alaturi de patru lucratori de poliție, toți fiind trimiși in cercatare la Parchet pentru nedeclararea veniturilor obținute de pe urma jocurilor de noroc și dobanzi.…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție s-a judecat recursul inaintat de fostul primar din Gherla, Marius Sabo, in procesul cu Agenția Naționala de Integritate. In decembrie 2019, A.N.I. a stabilit ca Marius Sabo s-a aflat in stare de incompatibiltate, pe vremea cand era consilier local. Potrivit ANI,…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat luni ca a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bacau, dupa ce a constatat existenta unei diferente nejustificate de peste 43.000 de euro intre averea dobandita si veniturile realizate de catre presedintele Consiliului Judetean Neamt,…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat, luni, ca a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 196.100 lei (43.519 euro) intre averea dobandita si veniturile realizate de catre presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor…

- Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița cere in instanța anularea mai multor decizii de salarizare din cursul anului trecut, intrucat acestea ar fi fost emise nelegal. In urma unei misiuni de audit a Ministerului Finanțelor la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (ANPM), s-a descoperit faptul…