Tentativa de sinucidere in Capitala: Un baiat de 15 ani s-a aruncat de la etajul patru dupa o cearta cu iubita Un baiat 15 ani a cazut de la etajul patru al unui bloc. Tanarul a supravietuit ca prin minune si a fost transportat de urgenta la spital. Politistii au luat in calcul varianta unei tentative de sinucidere deoarece tanarul tocmai ce se certase cu iubita, relateaza Romania TV. Adolescentul a cazut de la etajul patru al blocului in care locuieste in sectorul 2 al Capitalei. A scapat insa ca prin minune cu viata, pentru ca a o copertina a atenuat impactul.Elevul a fost transportat la spital, unde a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza in Capitala. Un baiat 15 ani a cazut de la etajul patru al unui bloc. Tanarul a supraviețuit ca prin minune și a fost transportat de urgența la spital. Politistii au luat in calcul varianta unei tentative de sinucidere deoarece tanarul tocmai ce se certase cu iubita.Adolescentul a cazut…

- Un elev in varsta de 15 ani s-a aruncat, sambata seara, de la etajul patru al unui bloc din sectorul 2 al Capitalei, dupa o cearta cu iubita sa. Tanarul a fost transportat de urgența la spital.

- Un barbat in varsta de aproximativ 40 45 de ani a incercat sa se sinucida sambata seara, la metrou, in Statia Pacii, scrie Romania TV. Barbatul a fost scos de sub tren fara a avea rani grave, dupa cum sustin martorii. Totusi, el a fost transportat la Spitalul Universitar din Capitala, au declarat reprezentantii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, vineri dupa-amiaza, politistii Sectiei 4 Politiei Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca o fetita, in varsta de trei ani, a cazut de la etajul trei al unui bloc din Craiova. La fata locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului…

- Incident tragic in seara de Craciun pe stil nou. Un adolescent de 18 ani a murit dupa ce a cazut de la etajul unui bloc cu 9 nivele, situat pe bulevardul Moscovei din Capitala.Nenorocirea a avut loc in jurul orei 17:00.

- O tanara de 11 ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de la etajul 1 al scolii unde invata. Surse din apropierea anchetei au sustinut ca se cerceteaza si posibilitatea unei tenative de suicid.

- Cantaretul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca „What"s Up", a fost dus la Sectia 17 de Politie din Capitala, luni seara, dupa ce a fost reclamat de o femeie, care a sunat la 112 si a spus ca barbatul o agreseaza. Politistii au mers la locul indicat, in Sectorul 5 al Capitalei, unde cel reclamat a devenit…

- Cantaretul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca „What’s Up”, a fost dus la Sectia 17 de Politie din Capitala, luni seara, dupa ce a fost reclamat de fosta iubita, care a sunat la 112 si a spus ca barbatul o agreseaza. Sectia 17 Politie a fost sesizata prin serviciul de urgenta 112 de catre o femeie, care…