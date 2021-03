Stiri pe aceeasi tema

- „Cu ocazia apropierii datei celebrarii a 10 ani de la lansarea in cadrul Mecanismului European de Protecție Civila a exercițiilor EU MODEX, doresc astazi sa readuc in atenția opiniei publice, eforturile susținute depuse la nivelul Romaniei, prin asigurarea participarii active la diversele module de…

- Tanar de 21 de ani depistat in flagrant delict in timp ce ar fi oferit spre vanzare cannabis.Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. S.T.Constanta, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie…

- Echipa de baschet feminin FCC Baschet UAV Arad a anuntat, duminica, faptul ca jucatoarele sale au fost vaccinate cu prima doza anti-Covid-19. ”La inceputul acestui an a inceput etapa a doua de vaccinare anti-COVID din Romania. In aceasta categorie au fost incluse si jucatoarele echipei noastre,…

- Un dealer de droguri din Bacau care cultiva canabis la casa sa de vacanta si dorea sa intre pe „piata” din Iasi a fost prins duminica in flagrant cu un kilogram de „marfa” la el. C.C.F., de 54 de ani, a fost ridicat duminica,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Florin Prunea spune ca cel mai influent și puternic om din fotbalul romanesc este Vasile Dancu The post Florin Prunea, la „Realitatea Sportiva": „Vasile Dancu este cel mai puternic om din fotbalul romanesc. Nu mișca nimic fara el" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Florin Prunea,…

- In noiembrie 2019, sportul romanesc era lovit din plin din scandalul dopajului de la Corona Brasov, unde handbalistele au postat imagini pe Instagram, in timp ce faceau o terapie interzisa la o clinica privata. Acum, un caz similar s-a nascut in fotbalul romanesc!

- Polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Dolj, sub coordonarea procurorului specializat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, au prins in flagrant, ieri, un conducator auto, in timp ce oferea 500 de lei și 50 de euro, mita, unui agent…

- Preluarea lui Dinamo de catre Pablo Cortacero continua sa nasca dezbateri aprinse in fotbalul romanesc. Venirea investitorilor spanioli, petrecuta in vara lui 2020, pare sa fi fost unul dintre cele mai mari eșecuri manageriale din istoria Ligii 1. Cel puțin așa o arata investigația publicata de site-ul…