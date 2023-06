Electrica Furnizare iși avertizeaza abonații in legatura cu o tentative de frauda prin mijloace de plata electronice in derulare. Este vorba de false notificari privind deconectarea de la rețea, din cauza restanțelor la facturi, consumatorii fiind direcționați catre un link pentru plați. Societatea indeamna clienții sa efectueze plata facturilor doar prin intermediul mesageriei de tip SMS, link-urile de plata transmise catre clienți de pe numarul 1874 ducand catre o pagina gazduita de site-ul www.electricafurnizare.ro . In plus, pentru realizarea plații prin accesarea link-ului ce duce catre…