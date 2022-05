Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Moscova lanseaza un atac dur la adrea autoritaților din Republica Moldova, dupa reținerea fostului președinte moldovean Igor Dodon. Kremlinul este alarmat de folosirea unor „practici de persecuție” impotriva lui Igor Dodon, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse Dmitri…

- Oamenii legii au efectuat perchezitii, marti dimineata, la domiciliul fostului presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Actiuni similare s-au desfasurat si la alte imobile detinute prin persoane interpuse. Informatia a fost confirmata pentru IPN de catre procurorul Mariana Cherpec, responsabila…

- Un inalt oficial de securitate din Ucraina spune ca Vladimir Putin ar fi fost ținta unei tentative de asasinat. Kirilo Budanov, șeful direcției serviciilor de informații din cadrul Ministerului Apararii ucrainean, a declarat pentru o publicație locala din Ucraina ca tentativa a avut loc dupa inceputul…

- A existat o tentativa de asasinare a președintelui rus Vladimir Putin, a afirmat un inalt oficial de securitate din Ucraina intr-un interviu acordat publicației Ukrayinska Pravda, anunța Sky News. Kyrylo Budanov, șeful direcției serviciilor de informații din cadrul Ministerului Apararii din Ucraina,…

- Tribunalul Districtual Pechersk din Kiev a decis arestarea fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, care a fugit in Rusia in 2014 si este suspectat de trafic de migranti, potrivit unui comunicat publicat joi de Procuratura Generala din Ucraina pe contul de Telegram.

- Fostul președinte al PMP, Cristian Diaconescu, incearca „un mecanism de angrenare politica” disperat pentru a ramane relevant pe scena politica, inclusiv la Cluj, acuza lideri ai partidului.

- Instanța suprema a reluat, joi, dezbaterile in mega-dosarul de corupție in care fostul ministru Elena Udrea și fiica fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, Ioana, au fost condamnate la pedepse cu executare privind modul in care au participat la finanțarea campaniei prezidențiale din 2009.…

- Volodimir Zelenski, un actor care nu avea experienta in politica cand a fost ales presedinte al Ucrainei cu mai putin de trei ani in urma, a aparut brusc ca un lider de razboi convingator. Fostului agent KGB Vladimir Putin, care a pozat in macho si ascul alpha de cand a ajuns presedinte, mai mult ca…