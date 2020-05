Stiri pe aceeasi tema

- China a adoptat noi instrucțiuni pentru reclasificarea cainilor ca ”animale de companie” in loc de active pentru industria alimentara, ca parte a raspunsului la pandemia de Covid-19, a transmis Ministerul Agriculturii de la Beijing, citata Reuters. Deși carnea de caine ramane o delicatesa in gastronomia…

- China a vandut de la inceputul lunii martie aproape patru miliarde de masti de protectie altor tari care lupta impotriva pandemiei legate de noul coronavirus, au anuntat duminica autoritatile de la Beijing, care doresc in paralel sa aplaneze temerile privind calitatea materialelor medicale exportate,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca raspunsul Teheranului fata de epidemia de COVID-19 se inaspreste, anuntand aplicarea unor "noi restrictii" pe care le-a calificat drept "dificile" pentru populatie, informeaza AFP.Concret, Iranul doreste sa interzica calatoriile si…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere puternica, dupa ce Rezerva Federala a SUA a dezvaluit un program fara precedent de achizitii de obligatiuni pentru a sustine economia americana si a limita consecintele economice ale coronavirusului, transmite Reuters. Indicele Dow Jones…

- Platforma YouTube a companiei Alphabet Inc a anuntat vineri ca va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a evita suprasolicitarea internetului in contextul in care mii de europeni, izolati din cauza pandemiei de coronavirus, fac trecerea la telemunca si urmaresc inregistrari…

- Platforma YouTube a companiei Alphabet Inc a anuntat vineri ca va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a evita suprasolicitarea internetului in contextul in care mii de europeni, izolati din cauza pandemiei de coronavirus, fac trecerea la telemunca si urmaresc inregistrari…

- China ameninta suveranitatea micilor insule din Oceanul Pacific si submineaza stabilitatea regiunii, a declarat joi un inalt comandant militar american, ale carui afirmatii ar putea amplifica tensiunile dintre Washington si Beijing, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Relatiile dintre SUA si China…

- China ameninta suveranitatea micilor insule din Oceanul Pacific si submineaza stabilitatea regiunii, a declarat joi un inalt comandant militar american, ale carui afirmatii ar putea amplifica tensiunile dintre Washington si Beijing, relateaza Reuters. Relatiile dintre SUA si China s-au…