Tensiuni și violențe în Turcia: ambasadorul SUA a fost convocat la Ankara Turcia l-a convocat duminica pe ambasadorul SUA la Ankara, Jeff Flake, ca urmare a unui avertisment emis de partea americana in legatura ca posibilele acte de violenta din partea politiei la o demonstratie a opozitiei turce, la Istanbul, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

