- Cel putin zece persoane, dintre care sase chinezi, au fost ucise miercuri in explozia de origine inca necunoscuta a unui autobuz care s-a rasturnat apoi intr-o rapa in nord-vestul Pakistanului, potrivit unor surse administrative si din politie, citate de France Presse si DPA. "Explozia a provocat…

- Rusia a anuntat miercuri expulzarea consulului Estoniei, retinut in ajun si acuzat de incercarea de a obtine 'documente clasificate', in contextul numeroaselor acuzatii de spionaj intre Moscova si Occident, relateaza France Presse. Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri…

- Germania a anuntat arestarea pe teritoriul sau a unui om de stiinta rus care lucra intr-o universitate si care este suspectat de spionaj pentru Moscova. Un caz care ar putea complica relatiile bilaterale deja tensionate dintre cele doua tari, potrivit France Presse. Barbatul, prezentat de justitia germana…

- Șefii diplomatiilor și miniștrii Apararii din țarile NATO au convenit marți sa continue susținerea Afganistanului chiar și dupa retragerea forțelor militare, a anunțat secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg. „Miniștrii respectivi”, a declarat Stoltenberg la incheierea unei reuniuni virtuale…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a lansat, joi, o ancheta internationala privind atingeri aduse drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate si in Israel din aprilie, dar si asupra ”cauzelor profunde” ale tensiunilor israeliano-palestiniene, relateaza France Presse. Inaltul comisar al…

- Bielorusia a ordonat luni expulzarea ambasadorului leton și a întregului personal al ambasadei de la Minsk, acuzând autoritațile letone ca au înlocuit steagul bielorus cu cel al opoziției la Campionatul Mondial de hochei, potrivit AFP."Ambasadorului leton i s-a cerut sa…

- Miniștri de externe ai Ucrainei și Republica Moldova, Dmitri Kuleba și Aureliu Ciocoi, considera ca situația in jurul judecatorului Nikolai Ceaus nu trebuie sa devina pentru Rusia un motiv de tensiuni in relațiile celor doua state, scrie știri.md „Eu și colegul meu moldovean am fost ieri pe…

- Austria a arborat vineri drapelul israelian pe cladiri guvernamentale in semn de "solidaritate" cu Israelul in fata "atacurilor" efectuate "dinspre Fasia Gaza" de catre "Hamas si alte grupari teroriste", relateaza France Presse. "Condamn cu cea mai mare fermitate atacurile impotriva Israelului dinspre…