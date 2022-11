Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, se va deplasa in China, saptamana viitoare, pentru o intrevedere cu presedintele Xi Jinping, pentru discutii despre relatiile comerciale bilaterale si despre subiecte internationale, potrivit Mediafax.

Cancelarul german Olaf Scholz, care a fost aspru criticat pentru o vizita la Beijing in aceasta saptamana, a declarat sambata ca declaratia comuna a sa si a presedintelui chinez, Xi Jinping, impotriva folosirii armelor nucleare in Ucraina a fost un motiv suficient pentru a merge acolo, relateaza

Cancelarul german, Olaf Scholz, s-a intalnit cu presedintele chinez, Xi Jinping, la debutul primei vizite la Beijing a unui lider din G7 in China, din ultimii trei ani, informeaza BBC.

Cancelarul Olaf Scholz merge vineri in China intr-o vizita privita cu ochi sceptici de aliații sai, intr-un moment in care Occidentul iși inasprește poziția fața de Beijing, in special din cauza apropierii acestuia de Rusia. El se va intalni cu președintele Xi Jinping și cu prim-ministrul Li Keqiang,

Prietenia dintre China si Rusia are 'perspective largi' de dezvoltare, iar cele doua tari 'mai au multe de realizat inainte', a subliniat luni presedintele chinez Xi Jinping, intr-un mesaj scris, cu ocazia celei de-a 65-a aniversari de la crearea asociatiei de prietenie intre Beijing si Moscova,

Secretarul de stat Antony Blinken a declarat luni ca Statele Unite inca spera sa poata coopera in unele probleme majore cu presedintele chinez, care este pe cale sa obtina un al treilea mandat, desi China lui Xi Jinping este "mai agresiva" in prezent, transmite AFP, citat de Agerpres.

China va incerca sa reunifice Taiwanul pe cale pasnica, dar nu va ''renunta niciodata la folosirea fortei'' daca va fi necesar, a declarat presedintele Xi Jinping duminica, in timpul unui discurs la congresul Partidului Comunist Chinez (PCC) care se desfasoara la Beijing, transmit AFP si Reuters.

Un rar protest la adresa presedintelui chinez Xi Jinping si a restrictiilor impuse de statul chinez privind coronavirusul a avut loc la Beijing, cu cateva zile inainte de un congres istoric al Partidului Comunist, relateaza BBC. In imaginile de pe internet se pot observa doua bannere de protest pe