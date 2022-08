Politia din Kosovo a afirmat duminica ca a fost tinta unor focuri de arma in nordul tarii, unde au fost ridicate baricade pe drumurile care duc in Serbia, in semn de protest fata de politica frontaliera a guvernului, scriu AFP si Reuters, citate de Agerpres. Misiunea NATO in Kosovo (KFOR) s-a declarat, intr-un comunicat publicat duminica, „pregatita sa intervina daca stabilitatea este amenintata” in nordul Kosovo, unde au fost observate tensiuni in ultimele ore. „Misiunea noastra este in intregime axata pe punerea in aplicare zilnic a mandatului sau din partea ONU pentru a asigura un mediu sigur…