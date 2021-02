Stiri pe aceeasi tema

- Generalii birmani le-au ordonat joi furnizorilor de internet sa blocheze accesul la Facebook - instrument de comunicare esential in Myanmar - la trei zile dupa lovitura de stat impotriva guvernului civil condus de Aung San Suu Kyi, in timp ce se propaga apelurile la rezistenta impotriva puciului,…

- Generalii birmani le-au ordonat joi furnizorilor de internet sa blocheze accesul la Facebook - instrument de comunicare esential in Myanmar - la trei zile dupa lovitura de stat impotriva guvernului civil condus de Aung San Suu Kyi, in timp ce se propaga apelurile la rezistenta impotriva puciului, informeaza…

- Generalii birmani le-au ordonat joi furnizorilor de internet sa blocheze accesul la Facebook - instrument de comunicare esential in Myanmar - la trei zile dupa lovitura de stat impotriva guvernului civil condus de Aung San Suu Kyi, in timp ce se propaga apelurile la rezistenta impotriva puciului,…

- ​Un antreprenor român stabilit în Yangon, cel mai mare oraș din Myanmar, povestește cum a trait lovitura de stat data de armata pe 1 februarie și ce efecte a avut aceasta asupra vieții de zi cu zi a oamenilor din aceasta țara. Armata din Myanmar a anunțat ieri ca a preluat puterea…

- Liga Nationala pentru Democratie din Myanmar (NLD) a anuntat luni ca lidera sa Aung San Suu Kyi, arestata de armata, cere populatiei sa nu accepte lovitura de stat organizata de armata si sa protesteze, transmit Reuters si dpa. ''Actiunile armatei sunt actiuni care pun tara din nou sub dictatura.…

- Armata Israelului a difuzat joi un bilant al activitatilor sale pe parcursul anului 2020 in Gaza si Cisiordania, la granitele cu Siria si Liban, pe frontul digital si in lupta impotriva coronavirusului, transmite EFE. Astfel, armata israeliana recunoaste ca a atacat 50 de tinte "impotriva…

- Autoritatile de reglementare din Marea Britanie au sfatuit persoanele cu antecedente “semnificative” de reactii alergice sa nu faca vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19. Apelul vine dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, a informat Stephen Powis, directorul medical al Serviciului…

- Din ce in ce mai multe societati comerciale care activeaza in domeniul retailului nealimentar intra in faliment, aflate in imposibilitatea de a mai rezista pe piata, potrivit unui comunicat al Organizatiei Patronale a Retailerilor din Romania, Roretail, remis, miercuri, AGERPRES . Asociatia a semnalat…