Stiri pe aceeasi tema

- Nave ale marinei chineze au ramas active miercuri dimineata in largul coastelor de est si de vest ale Taiwanului, a declarat pentru Reuters o sursa informata despre acest subiect, in timp ce Beijingul a continuat exercitiile militare in semn de protest impotriva vizitei efectuate in insula saptamana…

- Armata Taiwanului a inceput astazi un exercitiu de artilerie cu munitie reala simuland apararea insulei impotriva unui atac al Chinei, in urma manevrelor militare extinse in vecinatate ale Beijingului, a constatat la fata locului un corespondent al agentiei France Presse. Lou Woei-jye, purtator de cuvant…

- Armata chineza continua și luni exercitiile militare in largul marii, la o zi dupa incheierea prevazuta a manevrelor militare fara precedent lansate ca raspuns la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, insula revendicata de Beijing, transmite Reuters.China…

- In jur de 10 nave si 20 de avioane militare chineze au trecut vineri dimineata linia de mijloc a Stramtorii Taiwan, a anuntat ministerul apararii de la Taipei, conform Reuters . Ministerul taiwanez al apararii a comunicat ca militarii sai se vor pregati de lupta, dar nu vor cauta sa declanșeze un razboi.…

- Taiwanul iși va intari capacitațile de autoaparare și se va coordona indeaproape cu Statele Unite și țarile care au aceleași idei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Joanne Ou, intr-o conferința de presa joi (4 august), cand a fost intrebata despre exercițiile militare și amenințarea…

- China a lansat, joi, exercitii militare cu tir real in sase zone din jurul Taiwanului, la o zi dupa vizita presedintei Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, pe insula autonoma pe care Beijingul o considera teritoriu chinez, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China a lansat, joi, exercitii militare cu tir real in sase zone din jurul Taiwanului, la o zi dupa vizita presedintei Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, pe insula autonoma pe care Beijingul o considera teritoriu chinez, relateaza Reuters.

- China a lansat, joi, exercitii militare cu tir real in sase zone din jurul Taiwanului, la o zi dupa vizita presedintei Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, pe insula autonoma pe care Beijingul o considera teritoriu chinez, relateaza Reuters.