- Miniștrii USR PLUS au primit draftul legii bugetului pe 2021 și ar fi constatat ca li s-au alocat mai puțini bani decat se discutase in Coaliție, susțin surse politice pentru Digi24. Ar fi vorba despre ministerele Sanatații, Economiei și Fondurilor Europene.

- Negocierile dintre PNL, USR și UDMR purtate de Ludovic Orban pentru formarea cabinetului Cițu au generat un scandal uriaș in tabara liberala pe motiv ca au fost cedate ministerele Transporturilor, Dezvoltarii și Fondurilor Europene. Dar, adevaratul scandal a fost cel privind cedarea de catre Ludovic…

- Liberalii au stabilit, in noaptea de marți spre miercuri, lista cu miniștrii care vor face parte din Guvernul Florin Cițu. Ședința a fost una tensionata, mai mulți lideri, printre care Ilie Bolojan, Emil Boc, Florin Roman criticandu-l pe Ludovic Orban pentru faptul ca a pierdut ministere precum cel…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Șeful statului este așteptat sa anunțe numele premierului pe care îl va desemna pentru formarea noului guvern.HotNews.ro va transmite livetext declarațiile lui Iohannis.Președintele Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. LIVE TEXT, desfașurarea evenimentelor: Dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, liderii PNL – USR…

- Copresedintii USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au anuntat vineri seara, in urma negocierilor cu PNL si UDMR, ca USR PLUS ar urma sa detina sase portofolii in viitorul Guvern de coalitie. Este vorba despre Ministerele: Justitiei, Transporturilor, Sanatatii, Fondurilor Europene, Cercetarii,…

- *Declarație comuna Orban-Barna-Kelemen: Toate soluțiile raman pe masa ​Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au decis sa continue discuțiile pentru foarmarea noului Guvern. „Toate soluțiile raman pe masa”, este mesajul lui Ludovic Orban, Dan Barna și Kelemen Hunor, potrivit Hotnews. „Am decis sa continuam…