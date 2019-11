Stiri pe aceeasi tema

- ​Dan Barna și Dacian Cioloș sunt invitați la Digi 24 unde vorbesc despre primul tur al alegerilor prezidențiale, în care candidatul USR-PLUS s-a clasat pe locul al treilea dupa Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Principalele declarații:Dan Barna:Electoratul a decis.…

- In ciuda scorului dezamagitor, filialele USR și PLUS constata ca in Bihor s-a produs una dintre cele mai mici “recesiuni” ale acestei alianțe politice, comparativ cu alegerile europarlamentare. In perspectiva turului 2 prezidențial, despre Iohannis, USR PLUS afirma ca este candidatul…

- Klaus Iohannis cu 37% din voturi și Viorica Dancila cu 23% și-au atins fiecare obiectivul de etapa: președintele intra in turul al doilea cu un adversar confortabil, dupa ce Dan Barna a obținut cu 8% mai puțin decat scorul Alianței USR-PLUS de la europarlamentare (22,36%), in vreme ce președinta PSD…

- Rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale nu a surprins pe nimeni: Klaus Iohannis a caștigat detașat și a ajuns in finala, cel puțin potrivit rezultatelor parțiale. In timp ce ultimele estimari date cu puțin inaintea exit-poll-urilor aratau ca Dan Barna nu are șanse de caștig, la sediul USR…

- Romania trebuie sa fie condusa de cineva care sa-și doreasca cu adevarat sa schimbe starea lucrurilor din țara, susține liderul Alianței USD PLUS Dan Barna, intr-o postare pe Facebook, punctand ca vrea sa fie președintele care reformeaza statul.„Au trecut trei decenii de cand suntem liberi…

- Microbuzul de campanie al Aliantei USR - PLUS din Valcea a fost gasit vandalizat, miercuri dimineata, intr-o parcare din Ramnic, persoane necunoscute trasand mai multe dungi cu un spray cu vopsea neagra pe autocolantul aplicat pe autovehicul, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Dan Barna a fost ales președintele USR, pentru un nou mandat. In cadrul scrutinului intern, care s-a desfașurat online in perioada 1-5 septembrie, au votat 9314 membri, iar Dan Barna a obținut 6097 din voturi (65.75%). Barna este si candidatul Aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale din noiembrie.…

- Deputatul Cristian Seidler a explicat, la Antena 3, ca informatiile prezentate in presa sunt partial adevarate, dar si partial false, motiv pentru care acuza ca se incearca o manipulare a opiniei publice. "Informatia este partial adevarata si partial falsa, fix cum ii sta bine unei manipulari…