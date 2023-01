Cunoscutul tenor spaniol, Placido Domingo, se afla, inca o data, intr-un scandal de harțuire sexuala. Incidentul s-ar fi petrecut in urma cu 23 de ani. O cantareața din Spania a marturisit, unui post de televiziune, sub protecția anonimatului, ca Placido Domingo ar fi cerut sa o atinga dupa o repetiție la inceputul anilor 2.000. Atunci, de fața cu alți oameni, Placido Domingo a intrebat-o daca sa-și bage mana in buzunarul de la spate al pantalonilor ei. Dar asta nu este tot! Cu alta ocazie ar fi incercat sa o sarute. „Unul dintre primele lucruri care ți se spuneau era sa nu urci singura in lift…