Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a fost ales cel mai bun sportiv european al anului 2021, in cadrul anchetei agentiei poloneze de presa PAP, ajunsa la a 64-a editie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Djokovic, care a castigat trei titluri de Mare Slem in 2021, la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, jucand finala la US Open, s-a impus cu un total de 172 de puncte. Djokovic s-a impus pentru a patra oara in aceasta ancheta, dupa editiile din 2011, 2015 si 2018.

Pe locul secund s-a clasat fotbalistul polonez Robert Lewandowski, atacantul echipei Bayern…