Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut luni parlamentului sa extinda puterile speciale ale guvernului pentru a gestiona pandemia de COVID-19, adaugand ca doar vaccinarile ii vor putea permite executivului sa relaxeze restrictiile introduse in toamna anului trecut, informeaza Reuters. ''Vrem…

- Potrivit Fondului rus de investiții directe (RDIF), dozele respective ar fi suficiente pentru imunizarea a 50 de milioane de persoane. Pentru ca acest lucru sa fie posibil este necesara autorizarea vaccinului rusesc de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). O alta condiție este ca mare parte…

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…

- A treia transa de vaccinuri impotriva COVID-19 a ajuns in Ungaria, autoritatile de la Budapesta receptionand marti dimineata un transport de 35.000 de doze, a anuntat postul public de televiziune M1, citat de MTI. Un numar de 5.000 de doze de vaccin a fost deja preluat de farmacia centrala a Universitatii…

- Ungaria a decis sa nu mai foloseasca vaccinul rusesc impotriva coronavirusului, fiindca este de parere ca Rusia are o capacitate inadecvata de producție, spune șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. „Rusia are o capacitate de productie inadecvata”, a spus Gergely Gulyas, seful de cabinet…

- Autoritatile ungare au inceput sambata vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajatilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decat in majoritatea tarilor Uniunii Europene, transmite Reuters. Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata, iar…

- Federația Internaționala de Tenis (ITF) a anunțat noile date de desfașurare pentru partidele din cadrul Billie Jean King Cup by BNP Paribas, noul nume sub care se desfașoara Fed Cup. In ceea ce privește Play-off-ul Grupei Mondiale, faza a competiției in care Romania va intalni Italia, s-a luat decizia…

- Liderii Uniunii Europene au deblocat, joi, pachetul financiar in valoare de 1.800 de miliarde de euro pentru sustinerea redresarii economice din recesiunea provocata de pandemia de Covid-19, dupa ce au ajuns la un compromis cu Polonia si Ungaria, a declarat presedintele Consiliului, Charles Michel,…