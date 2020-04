Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a afirmat, miercuri seara, ca este foarte trista dupa ce a aflat vestea anularii editiei 2020 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Acesta iși va putea pastra trofeul cel puțin pana anul viitor, la urmatoarea ediție. „Sunt trista sa aud ca a fost confirmata anularea…

- Turneul de tenis pe iarba de la Wimbledon, a carui anulare urmeaza sa fie anuntata miercuri, este unicul dintre cele patru Grand Slam-uri care beneficiaza de o asigurare contra pandemiei, care va acoperi astfel pierderile generate de lipsa biletelor si a drepturilor de televizare, relateaza EFE, preluata…

- ​All England Lawn Tennis Club a anuntat, miercuri, ca evalueaza toate scenariile posibile pentru editia din acest an a turneului de la Wimbledon, inclusiv amânarea si anularea din cauza pandemiei Covid-19, potrivit News.ro.“AELTC continua sa evalueze în detaliu toate scenariile…

- Simona Halep, principala favorita a turneului de la Dubai, va juca astazi, de la ora 17.00, finala competiției din Emiratele Arabe Unite. Romanca o va avea ca adversar pe Elena Rybakina (19 WTA), din Kazakhstan. 2-1, game Halep: Simona iși impinge adversara in spatele terenului prin lovituri lungi,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s a calificat, luni, la Melbourne, in sferturile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa 6 4, 6 4 cu belgianca Elise Mertens, cap de serie numarul 16.Halep 28 ani , a patra favorita, s a impus dupa o…