- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a declarat, sambata, la intoarcerea la Bucuresti, ca e foarte greu de analizat profund meciul cu Garbine Muguruza, pierdut in semifinalele...

- Jucatoarea americana Sofia Kenin, cap de serie numarul 15, a declarat ca si-a implinit un vis dupa calificarea in finala turneului de tenis Australian Open, dupa ce a eliminat-o pe marea favorita, australianca Ashleigh Barty, joi, Melbourne, cu 7-6 (6), 7-5. Jucatoarea de origine rusa a atins prima…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a declarat ca ''doare mai tare sa pierzi astfel'', dupa ce a fost invinsa de Garbine Muguruza cu 7-6 (10-8), 7-5, joi, la Melbourne, in semifinalele turneului Australian Open. "Doare mai tare sa pierzi astfel cu siguranta.…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) vorbește intr-un video pentru unul dintre partenerii comerciali ai romancei, Banca Transilvania, despre munca pe care a depus-o pentru a ajunge la cel mai inalt nivel in tenis. Simona Halep va juca in semifinalele Australian Open 2020 cu spanioloaica Garbine Muguruza…

- Simona Halep (28 de ani, nr. 2 WTA) o va intalni in semifinalele Australian Open pe Garbine Muguruza (Spania; 26 de ani, nr. 32 WTA). Jucatoarea din Spania s-a impus in sferturi in fața Anastasieu Pavlyuchenkova (Rusia; 30 WTA), cu 7-5; 6-3, dupa o ora și 35 de minute de joc.Simona Halep s-a…

- Jucatoarea estona Anett Kontaveit a declarat, miercuri, în conferinta de presa de dupa meciul de la Australian Open cu Simona Halep, ca românca a jucat incredibil si a pus-o sub presiune tot timpul, scrie News.ro."Simona a jucat un meci incredibil. Eu am încercat sa fac totul,…

- Simona Halep a facut declarații despre semifinala pe care urmeaza sa o dispute la Australian Open contra sportivei iberice Garbine Muguruza.Simona Halep a invins-o pe Anett Kontaveit in sferturile de finala de la Australian Open, cu scorul 6-1, 6-1. "Perfecțiunea nu exista, dar sunt fericita cu felul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat, luni, ca meciul cu belgianca Elise Mertens, din optimile de finala ale turneului Australian Open, a fost cel mai bun al sau anul acesta la Melbourne. ''Simt ca am jucat cel mai bun meci dintre toate meciurile jucate de cand sunt…