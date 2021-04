Stiri pe aceeasi tema

- Rusul Daniil Medvedev si grecul Stefanos Tsitsipas, principali favoriti ai turneului de tenis de la Miami (SUA), s-au calificat in sferturile de finala ale acestei competitii de categoria ATP Masters 1.000, dotata cu premii totale de 3.343.785 dolari, in urma meciurilor de marti. Medvedev, numarul unu…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, favoritul numarul doi, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami, invingandu-l in trei seturi, 6-3, 3-6, 6-1, intr-o partida disputata luni. Tsitsipas, finalist in urma cu zece zile la Acapulco (Mexic), unde a fost invins de germanul…

- Tenismanul rus Andrei Rublev, favoritul numarul 2 al turneului de la Dubai, s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 1.897.805 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-1, pe americanul Taylor Fritz, intr-o partida disputata miercuri.…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, principalul favorit al turneului ATP de la Doha, a fost eliminat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale de 787.930 dolari, fiind invins in trei seturi, 7-6 (7/3), 2-6, 6-4, de spaniolul Roberto Bautista Agut, cap de serie numarul 5,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale Openului Australiei 2021 fara sa cedeze niciun set, dupa victoria cu 6-3, 6-4, 6-2 inregistrata in fata italianului Fabio Fognini, luni, la Melbourne. Nadal, care pare sa fi trecut cu bine peste…

- Sarbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, care a acuzat probleme fizice in timpul meciului castigat vineri cu americanul Taylor Fritz in turul 3 la Australian Open, a declarat ca nu stie daca va fi apt de joc pentru partida de duminica din optimi de finala, transmite site-ul eurosport.fr.…

- Tenismanul britanic Daniel Evans, N.33 mondial, l-a invins duminica pe canadianul Felix Auger-Aliassime (N.21) in doua seturi, 6-2, 6-3, in finala turneului Murray River Open, competitie ATP dotata cu premii totale in valoare de 320.775 dolari. Evans, in varsta de 30 de ani, a castigat…

- Tenismanul kazah Aleksandr Bublik s-a calificat marti in finala turneului ATP de la Antalya (Turcia), dotat cu premii totale in valoare de 300.000 de euro, dupa o victorie in trei seturi in fata francezului Jeremy Chardy, 6-4, 6-7 (4/7), 6-3. Bublik, locul 49 ATP, cap de serie numarul…