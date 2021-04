Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a fost invinsa de Italia, cu scorul de 1-3, in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost intrecuta, sambata, de Elisabetta Cocciaretto, cu scorul de 5-7, 6-7 (5).

- Elena Gabriela Ruse o va infrunta pe Jasmine Paolini, in primul meci de simplu de sambata, de la ora 14:00, in intalnirea care opune echipele feminine de tenis ale Romaniei si Italie, in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Initial, acest…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei este condusa cu 2-0 de Italia, in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost invinsa dramatic de Martina Trevisan, cu 6-2, 2-6, 7-6 (5), vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar

- Mihaela Buzarnescu a declarat, vineri seara, dupa înfrângerea în fata Martinei Trevisan, din întâlnirea România - Italia din play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, ca a muncit ca un "câine pe teren" si este extrem de dezamagita…

- Dupa primul meci al partidei Italia - Romaniei, nationala feminina de tenis peninsulara conduce cu 1-0, Elisabetta Cocciaretto (20 ani, 111 WTA) invingand-o pe Irina Maria Bara (26 ani, 132 WTA), scor 6-1, 6-4, vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean…

- Irina Maria Bara o va infrunta pe Elisabetta Cocciaretto in prima partida de simplu a intalnirii dintre echipele feminine de tenis ale Romaniei si Italiei, care va avea loc vineri si sambata in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Meciul…