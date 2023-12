TENIS Premii mai mari la Australian Open

Stiri pe aceeasi tema

- Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2024, va avea un fond de premiere care va ajunge la 59,1 milioane de dolari, cu 13 la suta mai mult decat in 2023. In 2023, Openul Australiei a avut cele mai mici premii din randul celor patru turnee de Grand Slam, 52,3 milioane de dolari […]

- ​Rafael Nadal revine dupa accidentare și a anunțat ca va juca la turneul de la Brisbane. Spaniolul nu a mai evoluat in circuit de la Australian Open 2023, adica de un an. Organizatorii au precizat ca vineri, de la ora locala 10.00, „Rafa” se va intalni cu fanii pentru o sesiune de intrebari și fotografii.…

- Cu trei saptamani inainte de inceperea primului turneu de Grand Slam al anului 2024, susținatorii lui Novak Djokovic și-au aratat nemulțumirea dupa ce au observat ca sarbul lipsește de pe un afiș care promoveaza Australian Open.

- Numarul 2 mondial, Carlos Alcaraz, va calatori in Australia, pentru primul turneu de Grand Slam al anului, fara antrenorul sau principal, Juan Carlos Ferrero, care se va supune unei intervenții la genunchiul stang Anul trecut, Carlos Alcaraz, 20 de ani, nu a disputat Australian Open, primul turneu de…

- Desemnat Campion ITF la masculin pentru a opta oara, Novak Djokovic stabilește un nou record. A avut un sezon remarcabil. Cu doua trofee in plus fața de Pete Sampras, domina clasamentul all-time al campionilor ITF la masculin. A caștigat din nou premiul pentru prima data dupa 2021 și a depașit acum…

- Rafael Nadal va reveni pe terenul de tenis in luna ianuarie, la turneul Brisbane International din Australia, a anunțat sportivul. „Dupa un an in care nu am concurat, este timpul sa revin”, a declarat Nadal intr-un videoclip postat pe rețelele de socializare. „Va fi la Brisbane, in prima saptamana din…

- Federația de Tenis din Israel (ITA) a acuzat-o pe Ons Jabeur ca susține o organizație terorista, iar multipla finalista de Grand Slam s-a aparat dupa ce a transmis un mesaj prin care și-a aratat sprijinul pentru palestinieni.

- Australian Open 2024 incepe duminica, 15 ianuarie. Turneul de Grand Slam se va intinde, pentru prima data, pe parcursul a 15 zile. Organizatorii competiției au declarat ca decizia a fost luata pentru a reduce numarul de meciuri care se termina la ore tarzii, lucru de care iubitorii tenisului s-au plans…