- Tunisianca Ons Jabeur si muntenegreanca Danka Kovinic vor fi adversare in semifinalele turneului de tenis WTA 250 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari. Ons Jabeur, locul 27 WTA si principala favorita, a zdrobit-o in sferturi, 6-0, 6-1, pe japoneza…

- Jucatoarea americana de tenis Shelby Rogers, a treia favorita, o va infrunta pe Danka Kovinic (Muntenegru) in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Rogers a trecut in optimi de compatrioata sa Claire Liu cu 6-2, 6-2,…

- Rusoaica Veronika Kudermetova a castigat primul sau titlu in circuitul profesionist de tenis, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-2, pe Danka Kovinic din Muntenegru, duminica, in finala turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari, potrivit…

- Rusocia Veronika Kudermetova, Nr.38 mondial, va juca duminica cu muntenegreana Danka Kovinic (Nr.91) in finala turneului de tenis de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Sambata, in semifinale, Kudermetova a invins-o in doua seturi simetrice pe spanioloaica Paula…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, a ratat, vineri, calificarea in semifinalele turneului de tenis de la Charleston (SUA), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a fost invinsa in sferturile de finala de spanioloaica Paula Badosa in doua seturi, 6-4, 6-3.…

- Jucatoarea americana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, s-a intrebuintat serios pentru a accede in sferturile de finala ale turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), invingand-o greu, in trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-4, pe americanca Shelby Rogers, intr-o partida disputata joi. Barty,…