Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de americanca Madison Keys, intr-o partida disputata joi. Fii la…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Cincinnati, marti, de catre chinezoaica Shuai Zhang, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a dispus, marti, in trei seturi, de elvetianca Belinda Bencic si s-a calificat in turul secund in turneul WTA de la Cincinnati, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Simona Halep, locul 6 WTA, nu o mai intalneste pe sportiva ceha Karolina Muchova, numarul 162 mondial, in primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Simona Halep, locul 6 WTA, nu o mai intalneste pe sportiva ceha Karolina Muchova, numarul 162 mondial, in primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat inarmat, care a incercat sa patrunda in cladirea FBI din Cincinnati, statul Ohio, a fost impuscat joi de catre politie dupa o urmarire cu masina ca in filme, schimb de focuri si incercuirea lui intr-un lan de porumb la nord-est de oras, au spus oficiali, citati de Reuters. Fii la…

- Echipa de fotbal Sao Paulo FC s-a calificat in semifinalele celei de-a doua competitii ca valoare din America de Sud, Copa Sudamericana, miercuri, dupa ce a intrecut o alta formatie braziliana, Ceara, cu 4-3 la loviturile de departajare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca „absurdul și prefacatoria” meritau ca turneul de tenis de la Wimbledon sa fie caștigat de sportiva kazaha Elena Ribakina, nascuta in Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…