Perechea romano-germana Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic a fost invinsa de cuplul Kirsten Flipkens (Belgia)/Sara Sorribes Tormo (Spania), cu 6-1, 6-2, duminica, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open. Cristian si Petkovic s-a inclinat in mai putin de o ora de joc (59 de minute), informeaza Agerpres. Perechea romano-germana a luat ghemul de debut al meciului, dar apoi le-a pierdut pe urmatoarele 11. Jaqueline Cristian si Andrea Petkovic s-au ales in urma evolutiilor lor cu un cec de 65.250 de dolari australieni si 240 de punte WTA la dublu.…