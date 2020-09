Tenis: Italianul Fabio Fognini, principalul favorit, eliminat la Kitzbuehel (ATP)

Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian de pasageri a inregistrat o scadere de 62% in S1. Cei mai mulți pasageri au fost transportați catre Marea Britanie, Italia și Germania Transportul aerian de pasageri a inregistrat in primul semestru al acestui an o scadere de 61,9%, de la 10.709.300 pasageri la 4.077.800 pasageri,…

- Ponderea studenților straini in Europa Foto Agerpres 5% dintre studenții din România au urmat în 2018 facultatea în strainatate, potrivit datelor Eurostat. Conform acestor cifre, în Europa 8% dintre studenți faceau facultatea în alta țara decât cea în…

- Campionatul Mondial de MotoGP se va desfasura numai in Europa, in acest an, dupa ce cursele din Malaysia, Argentina si Thailanda au fost anulate, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.In schimb, o noua cursa europeana va fi anuntata la 10 august, grand…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, aflat in turneu promotional pentru primii pantofi de sport cu numele sau, "The Roger", a declarat pentru publicatia Zeit Magazin ca se gandeste clar la momentul in care va agata definitiv racheta in cui, relateaza cotidianul L'Equipe. Afirmatia…

- Acestea sunt cateva cuvinte in avanpremiera despre expoziția „Privind spre America Latina”- arta plastica iberoamericana din Peru, Columbia, Mexic, Venezuela, Argentina, Uruguay, Brazilia, SUA (Florida, California, Texas) si Spania, in colaborare cu Galeria Goyart, Spania, care urmeaza a fi vernisata…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a reluat zborurile miercuri, dupa pauza impusa de criza pandemica, in conditiile in care traficul aerian al Romaniei a scazut in ultimele doua luni cu aproximativ 98%. „Pentru intreaga omenire, prima jumatate a anului 2020 a reprezentat din punct de vedere sanitar,…

- Romania, intre țarile din UE cu cele mai puține locuri de munca vacante și cu cele mai mari costuri cu angajații, inainte de declanșarea crizei Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru a fost de 1,9%, atat in Uniunea Europeana cat si zona euro, arata datele publicate marti de Eurostat. Statele…

- ​​Editiile din acest an ale Marilor Premii de Formula 1 din Azerbaidjan, Singapore si Japonia au fost anulate din cauza pandemiei, a anuntat, vineri, formula1.com.“Deciziile s-au luat din cauza provocarilor cu care se confrunta organizatorii din tarile respective”, a precizat F1…