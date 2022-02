Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (56 WTA) s-a calificat marți seara in optimile de finala ale turneului de tenis de categorie WTA500 de la Sankt Petersburg, invingand categoric pe jucatoarea chineza Shuai Zhang (67 WTA), in primul tur, anunța Mediafax. Irina Begu s-a impus categoric, in doua seturi, cu 6-3, 6-1,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 58 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 768.680 de dolari. In partida din runda inaugurala, romanca a invins-o, marti, 8…

- Jaqueline Cristian are parte de o alta adversara în primul tur al turneului WTA de la Sankt Petersburg, dupa ce a patra favorita a declarat forfait. Anastasia Pavlyuchenkova (14 WTA - a patra favorita) a declarat forfait cu puțin timp înainte de meciul cu Jaqueline. Astfel,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 101 WTA) a acces in turul al doilea al calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 703.580 de dolari. In turul intai preliminar, Ana Bogdan…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (26 ani, 123 WTA) a acces in turul al doilea al sesiunii de calificari pentru tabloul principal al turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 703.580 de dolari. In runda inaugurala a calificarilor,…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Sydney, dotat cu premii totale de 703.580 de dolari, dupa ce a dispus de poloneza Magdalena Frech cu 6-2, 3-6, 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 119 WTA, cap de serie nr. 8) s-a calificat in finala turneului WTA 125 de la Limoges (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In semifinale, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 5-7, 6-2, 6-3, pe…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (33 ani, 121 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului ITF de la Petange (Luxemburg), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 25.000 de dolari. Cotata cu sansa a doua la castigarea trofeului, romanca a acuzat…