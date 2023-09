Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Superligii Naționale de tenis de masa, in care evolueaza pentru al doilea an consecutiv CSM Focșani 2007, va incepe duminica, 27 august. Formația antrenata de profesorul Costin Corcoz va juca pe teren propriu in prima etapa, in compania nou promovatei CSC Dumbravița. Meciul va avea loc in…

- Memorialul Constantin Capațana are loc vineri, 18 august și sambata, 19 august CSM Focșani 2007 va participa vineri, 18 august și sambata, 19 august la Memorialul Constantin Capațana, de la Buzau, unde vor mai evolua CSM București, CSM Bacau și HC Buzau. Pentru cele patru formații de Liga Naționala…

- Au jucat finalele Grupa 2011 antrenata de Liviu Dumitriu și Grupa 2012, pregatita de profesorul Gica Mihai Stadionul Milcovul a gazduit de vineri, 11 august, pana duminica, 13 august, Cupa „Stelele Viitorului”, turneu internațional de fotbal pentru copii din categoriile de varsta 2011-2016. CSM Focșani…

- Mai mulți copii din Focșani au cucerit scenele internaționale intr-un domeniu mai puțin cunoscut in Romania, și anume aritmetica mentala. Focșanenii au reușit sa se impuna la concursurile de profil de la Horus – Amsterdam – Olanda, SmartyKids – București – Romania și Wamas – Antalya – Turcia. Copiii…