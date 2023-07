Tenis de masa Gliwice 2023: Bianca Mei-Rosu, din Constanta, disputa finala la dublu feminin, la Campionatul European

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este campioana europeana U19 in proba pe echipe, dupa ce Bianca Mei-Roșu (CSM Constanța) a dat tonul unei reveniri fantastice de la 0-2 la general impotriva Germaniei, cu Elena Zaharia (CSM Constanța) egaland situația și Ioana Singeorzan aducand punctul victoriei pentru o medalie de aur.Lotul…

- Echipa nationala feminina Under 19 de tenis de masa a Romaniei a realizat performanta cuceririi titlului european la intrecerea gazduita de Polonia, la Gliwice.Delegatia Romaniei a incheiat proba pe echipe a intrecerii cu trei medalii: aur la fete U 19 si la baieti U 19 si bronz la baieti U 15.Din echipa…

- Dupa medalia de aur in proba pe echipe, in intrecerea feminina, cucerita de LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta la Campionatul National de tenis de masa, categoria de varsta Under 19, sportivele de la pe litoral au urcat pe podium in alte trei probe. Simplu femininElena Zaharia aurBianca Mei Rosu bronz…

- Campionatele Nationale de juniori 1 Under 19 la tenis de masa se desfasoara in aceasta perioada la Arad, iar in concursul feminin pe echipe campioana a Romaniei a devenit LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta, in formula Elena Zaharia, Bianca Mei Rosu, Andrea Teglas, Lorena Dumitru.Pe podium au urmat…