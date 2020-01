Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2019, sportul romanesc a obținut cateva rezultate notabile in tenis, fotbal, handbal masculin și tenis de masa. Din pacate, a venit și reversul medaliei, gimnastica, rugbiul și handbalul feminin fiind trecute la rubrica ”așa nu”. Plus fotbalul, care, cu toate ca a punctat la U 21 și la echipele…

- Dupa rezultate de excepție, a venit și timpul distracției pentru campioanele europene de la tenis de masa! La Gala de sfarșit de an a Federației Romane de Tenis de Masa, laureatele Eliza Samara și Bernadette Szocs au facut spectacol pe ringul de dans.Federația Romana de Tenis de Masa și-a premiat sportivii…

- ​Horia Tecau a votat la Londra, pentru alegerile prezidentiale, el aflându-se în capitala Marii Britanii pentru participarea la Turneul Campionilor, scrie News.ro.Lotul national feminin de tenis de masa a votat, duminica, la Ambasada României din Tokyo.Bernadette Szocs,…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a fost invinsa de Japonia cu 3-0, vineri, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de la Tokyo. Elizabeta Samara si Daniela Monteiro Dodean au fost invinse la dublu de cuplul Miu Hirano/Kasumi Ishikawa cu 3-1 (7-11, 13-11, 11-5, 11-5), Bernadette Szocs a…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale pe echipe de la Tokyo, dupa ce a invins Vanuatu cu 3-0, in Grupa C. Elizabeta Samara si Daniela Monteiro Dodean au trecut la dublu de cuplul Stephanie Qwea/Anolyn Lulu cu 3-0 (11-4, 11-3, 11-2),…

- Echipa feminina a României a fost învinsa de formatia Taiwanului cu scorul de 3-1, miercuri, într-un meci din Grupa C a Cupei Mondiale de tenis de masa de la Tokyo, scrie Agerpres.Singurul punct al tricolorelor, campioanele europene en titre, a fost reusit la dublu de perechea…

- ​Presedintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, decretul de decorare a antrenorului Filimon Viorel si a sportivelor Ciobanu Irina, Diaconu Adina Mihaela, Dodean Monteiro Daniela, Samara N. Elizabeta si Szocs Bernadette Cynthia, potrivit News.ro. "Astfel, în semn de apreciere…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de decorare a antrenorului Viorel Filimon si a sportivelor Irina Ciobanu, Adina Mihaela Diaconu, Daniela Dodean Monteiro, Elizabeta Samara si Bernadette Cynthia Szocs pentru rezultatele obtinute la Campionatele Europene de Tenis de Masa