- Jucatoarele romane de tenis Alexandra Dulgheru (32 ani, 384 WTA) si Alexandra Cadantu (31 ani, 289 WTA) se intalnesc, vineri, 18 iunie, intr-o partida contand pentru sferturile de finala ale turneului ITF de la Stare Splavy (Cehia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova (33 WTA) s-a calificat miercuri in prima ei semifinala de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului de la Paris, dupa ce a invins-o pe americanca Coco Gauff (25 WTA) cu 7-6 (6), 6-3. Krejcikova, care a salvat cinci mingi de set in prima…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a fost invinsa de austriaca Barbara Haas cu 6-4, 6-4, luni, in prima runda a turneului WTA 125 de la Bol (Croatia), dotat cu premii totale de 92.742 de euro. Dulgheru (32 ani, 447 WTA) s-a inclinat dupa aproape doua ore de joc (1 h 56 min) in fata austriecei…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (23 ani, 175 WTA) a ratat calificarea in finala turneului ITF de la Praga (Cehia), competitie dotata cu premii in valoare totala de 25.000 de dolari. In semifinale, Gabriela Ruse (cap de serie nr. 5) a fost invinsa, scor 6-4, 6-4, de Dalma Galfi (Ungaria,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Fetecau s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Naples (Florida), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a trecut de Katerina Stewart cu 6-2, 1-6, 6-1. Fetecau (25 ani, 307 WTA) a obtinut victoria in fata americancei (23…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, in urma victoriei reusite in fata slovacei Kristina Kucova, cu 1-6, 6-2, 6-1. Dulgheru (31 ani, 1.092 WTA), care a eliminat-o in optimi pe principala…