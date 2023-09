Stiri pe aceeasi tema

- Romania's Bojica, Cadar, Bulat, through to W15 Brasov Cup singles QFsRomanian tennis players Stefania Bojica, second seed, Selma Stefania Cadar and Bianca Bulat on Thursday progressed to the women' singles quarter-finals at the Brasov Cup W15 ITF tournament organised by Tennis Club Olimpia, prize…

- Romania a pierdut miercuri in fața Portugaliei cu 0-3 (19-25, 18-25, 23-25) in primul meci pe care l-a disputat la Campionatul European. Romania a revenit la Campionatul European dupa o pauza de doi ani și a debutat miercuri in Grupa D la Tel Aviv in compania Portugaliei. Turneul final continental…

- Jumatate din jucatoarele calificate in optimile de finala ale turneului de tenis Brasov Open (ITF), organizat de tenis Club Olimpia din Brasov si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, sunt romance.Stefania Bojica (1), Maria Sara Popa (3), Bianca Elena Barbulescu, Carmen Andreea Herea, Alexia…

- Tennis: Eight Romanians qualify for round of 16 at Brasov OpenHalf of the players qualified for the round of 16 of the Brasov Open (ITF) tennis tournament, organised by the Olimpia Tennis Club in Brasov and endowed with total prizes of USD 15,000, are Romanian, told Agerpres. Stefania Bojica…

- Anca Todoni, legitimata la CSM Timisoara, urca tot mai mult in ierarhia internationala. Jucatoarea in varsta de 18 ani s-a impus in weekend la turneul de la Osijek, din Croatia, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa o finala in care a dispus in doua seturi de favorita Lina Gjorcheska (Macedonia…

- In aceasta saptamana a avut loc Turneul internațional de tenis destinat persoanelor cu dizabilitați, BRD – Kaufland Argeș Open Wheelchair Tennis, ediția a VI-a, care s-a desfașurat la baza sportiva Star din comuna Bascov. Au participat 30 de sportivi din Europa, Mexic, Columbia, Africa de Sud și Maroc.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a debutat cu dreptul la turneul WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/3) pe frantuzoaica Varvara Gracheva, intr-o partida disputata luni.Cirstea (33 ani, locul 31 WTA) si-a asigurat un…

- Trei jucatoare romane de tenis, Stefania Bojica (a patra favorita), Maria Sara Popa (7) si Simona Ogescu, s-au calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bacau (Trofeul Ion Tiriac), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, anunța Agerpres.Patricia Tig, care obtinuse calificarea…