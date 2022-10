Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu s-a retras din main draw-ul Transylvania Open, turneul WTA 250 care incepe in acest weekend la BT Arena in Cluj-Napoca.Irina, numarul 33 in clasamentul mondial feminin al momentului, nu poate lua startul in turneu din motive medicale.Dupa un sezon excelent, cel mai bun al ei in termeni de…

- Eugenie Bouchard (locul 511 WTA, 28 de ani) intra pe tabloul principal al Transylvania Open WTA250! Celebra jucatoare din Canada, fosta finalista la Wimbledon in 2014, va participa pentru prima data la un turneu WTA organizat in Romania. Inițial, sportiva din Canada primise un wild-card pentru a…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 143 WTA) a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Parma (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 203.024 de euro. In ultima runda a sesiunii preliminare, romanca a fost invinsa, scor 0-6, 3-6,…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, triplu campion de Mare Slem, a acces pe tabloul principal al turneului ATP de la Metz (Franta), dupa ce a reusit sa-l invinga cu 6-7 (7/4), 6-2, 6-0 pe ungurul Zsombor Piros, luni, in turul al doilea al calificarilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In urma acestei…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (24 ani, 96 WTA) a acces pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Portoroz (Slovenia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 203.024 euro. In ultimul tur al calificarilor, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-0,…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu a acces pe tabloul principal de simplu al turneului Tiriac Foundation Trophy (WTA 125), competitie care se desfasoara la Centrul National de Tenis, dotata cu premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In ultima runda a calificarilor, Cristina Dinu a invins-o…

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan, Irina Bara, Alexandra Cadantu-Ignatik si Gabriela Talaba-Lee vor evolua in calificarile pentru tabloul principal de simplu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care va debuta, luni, 29 august, la New York. Ana Bogdan (29 ani, 65 WTA) este principala…