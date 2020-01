Tendințele europene în materie de bere Asociația BERARII ROMANIEI anunța statisticile și tendințele in materie de bere la nivel european. In prezent, in Uniunea Europeana exista peste 10.000 de fabrici de bere conform celor mai recente cifre dezvaluite de catre Brewers of Europe, in timp ce atat producția, cat și consumul de bere au crescut treptat de la an la an in ultimii cinci ani. Cifrele - lansate ca parte a ediției 2019 a Raportului anual privind tendințele europene in materie de bere - arata o creștere continua pe mai multe valori cheie. Volumul producției de bere in UE a depașit 400 de milioane de hectolitri pentru prima… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

