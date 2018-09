Tendinte in amenajarea de spatii de birouri la 10 ani de la criza: texturi inspirate din natura si pete de culoare

Stiri pe aceeasi tema

- Cumparatorii de locuinte din Romania au devenit mai atenti si mai precauti atunci cand isi cumpara o locuinta, dupa experienta crizei financiare instalate acum zece ani, este de parere Mihai Dumitrescu, managing partner Crosspoint Real Estate, speaker la conferinta ZF Birouri & Rezidential.

- Vrei un birou ca-n filme? Il poți avea, cu ajutorul unor specialiști in domeniu. Pentru ca au parte de o cerere tot mai mare din vestul Romaniei, cei de la Corporate Office Solution (COS) vor deschide un showroom intr-un spațiu din complexul Isho. The post Primul showroom din vestul țarii privind amenajarea…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, marti, speranta ca multi romani vor participa pe 15 septembrie, ca voluntari, la campania organizata de „Let's do it, Romania“ de curatare a mediului inconjurator, prin care se sarbatoreste „Ziua de curatenie“ la nivel mondial.

- „Natura si educatia sunt asemanatoare, caci educatia transforma pe om si, prin aceasta transformare, creeaza natura.” (Democrit) Asociația Inventis, in colaborare cu Gradinița cu Program Prelungit nr. 3 Sebeș, va invita luni, 10 septembrie 2018, ora 15:30, sa participați la Evenimentul de inaugurare…

- Deși pare greu de crezut, alimentația oamenilor de acum 6.000 de ani era neașteptat de diversa și risipa era probabil redusa la minim. Fie ca vanau cerbi și mistreți sau cultivau grau, oamenii de acum multe milenii nu prea faceau stocuri, foloseau ce le oferea in acel anotimp mediul și gaseau soluții…

- Amenajarea peisajera din Parcul Tricolorului este aproape de finalizare. Parcul din Centrul Istoric al municipiului Turda a prins culoare! S-a așternut pamant fertil, se monteaza gazon și un sistem profesional