Stiri pe aceeasi tema

- Ce fel de acces ai la conturile de business?In viata unei afaceri, fie ea de familie sau business multinational, prezenta in mediul digital este obligatorie. Aceasta prezenta poate insemna campanii platite in Google Adwords, ad-uri pe canalele de social media, clipuri video pe Youtube si nu…

- 2022, anul lui Emilian. Artistul HaHaHa Production inregistreaza succes dupa succes: a lansat colaborarea “Una”, HIT-ul pe care l-a interpretat alaturi de Connect-R, a lansat “Gura ta”, unul dintre cele mai populare single-uri de pe TikTok, a fost ales sa faca parte din sezonul nou “Te cunosc de undeva”,…

- Alex Velea e unul dintre cei mai cunoscuți cantareți din Romania. A investit mulți bani in cariera lui, dar și in aparițiile sale. La fiecare eveniment poarta haine de brand, care valoreaza sute sau mii de euro. Intr-un interviu pentru Cancan , artistul a vorbit despre moda, bani, dar și despre copiii…

- Carmen Tanase s-a conformat generației tinerilor de astazi și și-a creat un cont pe platforma TikTok. Acolo, fiecare videoclip pe care il posteaza devine viral și strange numeroase aprecieri, vizualizari, dar și comentarii din partea fanilor. Ultimul videoclip al actriței a ridicat semne de intrebare…

- Vlogging-ul a devenit in ultimii ani un „sport” foarte popular in randul tot mai multor tineri, care aleg sa iși expuna pasiunile, talentele, aptitudinile și chiar stilul de viața prin intermediul celebrei platforme de video-sharing YouTube ori pe Instagram sau TikTok.Fie ca ești un creator de conținut…

- Madonna a implinit 64 de ani. Cum s-a transformat de-a lungul timpului! Madonna este, fara doar și poate, exemplul perfect de artist cameleon. Are la activ o cariera impresionanta de peste 30 de ani. Indiferent de vremuri, Regina Muzicii Pop a știut sa se reinventeze intotdeauna. Fie ca vorbim despre…

- Cea mai noua facilitate a platformei chinezesti TikTok foloseste inteligenta artificiala pentru a genera automat imagini pe baza descrierilor textuale. Algoritmii text-to-image au facut mari progrese in ultimii ani si mai multe companii, inclusiv Google si OpenAI, lucreaza la sisteme proprii care sa…

- Șoferii sunt indemnați sa faca deplasari mai dese la benzinarie și sa nu-și lase mașina in funcțiune cu „aburi”, in caz contrar, risca sa risipeasca combustibil.Șoferii au obiceiuri diferite atunci cand se afla la benzinarie, unii iși completeaza mai des nivelul de combustibil, in timp ce…