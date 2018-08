Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre angajatii din Zalau ai producatorului de tevi fara sudura Tenaris Silcotub se considera "hartuiti si presati la locul de munca", potrivit liderului sindicatului Metalurgistul din cadrul companiei, Alexandru Rus, acesta acuzand miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, climatul de…

- Salile de operație de la Spitalul Universitar din București arata jalnic. Un protest spontan al medicilor s-a desfașurat luni in fața spitalului intrucat medicii și asistentele sunt revoltați de condițiile de lucru dar și pentru ca au fost puși sa aleaga intre voucherele de vacanța și sporuri. Pericolele…

- Protest la Spitalul Universitar din Capitala. Mai mulți asistenți medicali au ieșit in fața instituției pentru a reclama atat mai multe nereguli din spital, cat și faptul ca au fost puși sa aleaga intre voucherele de vacanta si sporuri. Peste 20 de asistenți au protestat in fața spitalului Universitar…

- Isteria ”ambulanței care fura copii” a facut o noua victima miercuri seara, cand o scriitoare a fost batuta in București, in apropiere de Gara de Nord, dupa ce mai multe persoane au crezut ca ”Ambulanța pentru literatura” este un paravan pentru furtul de copii.

- Primarul PSD din Cavnic, Vladimir Petruț, un contestatar al lui Liviu Dragnea de la celebra OUG 13, a declarat, la postul de televiziune TV Sighet, ca mitingul organizat de social-democrați sambata, la București, este pentru „condamnatul penal Liviu Dragnea”.

- Zeci de jandarmi, politisti, voluntari, dar si pompieri cu o barca pneumatica l-au cautat in ultimele zile pe barbat, cunoscut instrumentist in zona Buzaului, care a fost dat disparut de catre familie, iar Politia i-a gasit autoturismul in care erau telefonul mobil si un billet de adio, informeaza…

- Oamenii sunt indignati de incercarile repetate ale puterii politice de la Bucuresti de a modifica legislatia in domeniul justitiei. Si nu sunt singurele nemultumiri. Pe toate insa le-au strigat sambata seara cu voce ferma. Piata Victoriei a fost luminata de telefoanele multimii care a iesit in strada…