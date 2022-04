Temperaturile se înjumătățesc Duminica, vreme ploioasa. Soarele rasare la ora 06:50. Zone extinse din județul Hunedoara se afla sub cod galben de instabilitate accentuata, cu valori termice scazute semnificativ fața de ziua precedenta și intensificari ale vantului. La munte va ninge semnificativ și iar vantul va sufla puternic viscolind zapada. Soarele va apune la ora 20:08. Temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de 10 grade. Luni, temperaturile nocturne vor continua sa scada. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deja au trecut primele doua saptamani din martie, cea dintai luna de primavara calendaristica, iar temperaturile au fost mai scazute decat in mod obișnuit, pentru aceasta perioada a anului. Soarele bland și temperaturile de primavara s-au lasat in zadar așteptate, vremea fiind rece, in mare parte din…

- Duminica, temperaturile vor fi in creștere fața de ziua precedenta, dar se mențin reci pentru perioada din calendar. Soarele rasare la ora 06:44. In general dimineața și noaptea vor fi valori termice sub pragul de ingheț. Cerul va fi variabil spre senin, iar vantul va sufla slab și moderat, doar…

- Miercuri, continua tendința de scadere a valorilor termice. Soarele rasare la ora 07:16. Atmosfera va fi schimbatoare. Pe parcursul zilei cerul va trece de la senin, la noros și va culmina cu precipitații. In zonele montane va ninge. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari pe creste.…

- Joi, valorile termice se mențin ridicate. Soarele rasare la ora 7:26. Din aceasta noapte se va instala ceața și va persista pana in prima parte a dimineții. Incepand cu ora 06:00 și pana la ora 20:00, meteorologii au emis cod galben de vant, in nord-vestul țarii și zonele montane,…

- Luni, temperaturile vor fi de primavara. Soarele rasare la ora 07:29. Noaptea e rece cu temperaturi negative, dar treptat cerul se va innora. Spre orele amiezii cerul se va degaja, iar soarele va incalzi semnificativ atmosfera. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari, in deosebi…

- Luni, saptamana debuteaza cu temperaturi ridicate. Soarele rasare la ora 07:41. Cerul se innoreaza pe timpul nopții, iar ziua va fi mai mult ploioasa. La munte, ANM a emis avertizari de ninsori, iar vantul cu rafale de peste 100-120 km/h, va fi viscol puternic, zapada troienita și vizibilitate foarte…

- Luni, cerul va fi temporar noros. Soarele rasare la ora 07:50. Conform informarii ANM, pana la ora 08:00, județul Hunedoara se menține sub avertizare de vant puternic, in special la munte unde rafalele vor depași 120km/h. Temperaturile din aceasta noapte vor fi mai ridicate fața de cele de peste…

- Marți, se mențin codurile galben și portocaliu de vant și ninsori moderate cantitativ. Soarele rasare la ora 08:02. Cerul va fi temporar noros, iar spre a doua parte a zilei se va insenina. Temperaturile sunt mai scazute fața de ziua precedenta, dar din cauza vantului temperaturile se vor resimți…