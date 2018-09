Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate vor continua sa afecteze Europa, in perioada septembrie – noiembrie, in cea mai mare parte a continentului, conform prognozelor prezentate marti, 28 august, de The Weather Company, citate de Agerpres . ”In numeroase regiuni din nordul si vestul Europei, inclusiv in Marea Britanie,…

- In marea lor majoritate este vorba despre persoane cu afectiuni cardiace, hepatice sau persoane cu diabet zaharat, starea lor fiind influentata din cauza caldurii si a deshidratarii. „Aceste persoane au necesitat internare, tratament de reechilibrare, perfuzii si ulterior modificarea medicatiei cronice.…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 27 august - 9 septembrie.Astfel, în Transilvania, între 27 și 30 august vor fi temperaturi maxime de 27...28 de grade, caracterizând o vreme apropiata de normal din punct…

- Gurilele rele ar zice ca plecarea in vacanța a primului ministru Viorica Dancila este de bun augur și nu ar trebui impiedicata cu niciun preț. Sesizarea CCR de Klaus Iohannis cu privire la concediul luat de Viorica Dancila este de doua ori ridicola. Pe de o parte, reclamația este semnata de politicianul…

- Vacantele in insulele grecesti, in Antalya si Bodrum din Turcia, Tenerife si Mallorca din Spania, Split din Croatia, cu zbor charter din Bucuresti, Iasi si Cluj-Napoca sunt cele mai cautate pentru sezonul 2018.

- Vacanțele in insulele grecești, in Antalya și Bodrum din Turcia, Tenerife și Mallorca din Spania, Split din Croația, cu zbor charter din București, Iași și Cluj-Napoca, sunt cele mai cautate pentru sezonul 2018. Turiștii Cocktail Holidays prefera sejurile relaxante, la hoteluri de patru stele in…

- Vacanțele in insulele grecești, in Antalya și Bodrum din Turcia, Tenerife și Mallorca din Spania, Split din Croația, cu zbor charter din București, Iași și Cluj-Napoca, sunt cele mai cautate pentru sezonul 2018.

- Companiile germane sunt atat de disperate sa atraga noi lucratori incat ofera tot felul de beneficii precum vacante lungi, programe reduse de lucru si ture flexibile, chiar daca germanii lucreaza deja mai putine ore decat in alte tari din lumea dezvoltata, transmite Reuters.