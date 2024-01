Temperaturi între -10 şi -20 de grade Celsius, săptămâna viitoare Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, anunta ca saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de minus 10, pana la minus 15 si chiar minus 20 de grade Celsius, in conditiile patrunderii unei mase de aer polar. Cele mai scazute temperaturi ale acestei perioade geroase sunt asteptate pentru diminetile zilelor de marti si miercuri. Conform lui Mateescu, un val de aer polar va intra in Romania incepand de duminica, iar nivelul temperaturilor va scadea intai in Moldova, unde temperaturile nu vor mai depasi 1…6 grade Celsius si apoi in restul tarii. ”Va fi ger, pentru… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, anunta ca saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de minus 10, pana la minus 15 si chiar minus 20 de grade Celsius.

- Elena Mateescu, meteorolog ANM, a vorbit la Realitatea PLUS despre temperaturile anormale inregistrate astazi dar și despre valul de aer polar care ar urma sa intre in țara noastra chiar in urmatoarele zile."Astazi, o zi mai calda decat in mod obișnuit, temperaturile maxime se vor incadra intre 5-17…

- Un val de aer rece va lovi saptamana viitoare Romania. Sunt așteptate valori de –10 grade Celsius pana la –20 de grade Celsius. Temperaturile cele mai scazute sunt prognozate pentru zilele de marți și miercuri. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ca saptamana…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat ca vineri a fost cea mai calduroasa zi de 5 ianuarie inregistrata vreodata la ”polul frigului” din Romania, iar de duminica vremea se raceste semnificativ. Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat vineri la TVR Info ca…

- Saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de minus 10, pana la minus 15 si chiar minus 20 de grade Celsius, in conditiile patrunderii unei mase de aer polar in Romania. Cele mai scazute temperaturi ale acestei perioade geroase sunt asteptate pentru diminetile zilelor de marti si miercuri, anunța…

- Vin zile geroase, conform unui anunț al Administrației Naționale de Meteorologie, care anunța ca temperaturile vor deveni in curand preponderent negative, fiind foarte probabil sa se atinga valori de minus 15 grade in anumite zone. Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, un val de aer polar va intra…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, susține ca un val de aer polar va intra in Romania, iar incepand din 8 ianuarie temperaturile vor deveni preponderent negative. Vom avea temperaturi de minus 15 grade in anumite zone, iar in sudul țarii se anunța ninsori.„Saptamana va comporta un proces de racire caracteristic…

- Aerul polar ajunge in Romania, iar incepand de luni, 8 ianuarie, racirea va fi una semnificativa. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat la Digi24 ca masa de aer polara va aduce frig, lapovița și ninsoare. In prima parte a saptamanii, minimele pe…