Temperaturi halucinante în Spania. Termometrele se apropie de 40 de grade Aceasta temperatura, inregistrata la nivelul statiei meteo de pe aeroportul din acest oras andaluz, ”ar fi (…) temperatura-record a Spaniei continentale in luna aprilie”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Aemet. Precedentul record al Spaniei continentale data din 2011 si a fost inregistrat la Elche (est) – 38,6 grade Celsius. Aceste ”date provizorii” este necesar sa fie ”confirmate”, un proces care ar putea dura mai multe zile, declara AFP organismul. Acest record nu este insa un record absolut al intregii Spanii, iar ”maximumul istoric s-a inregistrat in 2013, in (arhipelagul) Canarelor”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

