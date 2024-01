Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile din nordul Europei au scazut sub minus 40 de grade Celsius pentru prima data dupa 2021, a anuntat institutul suedez de meteorologie SMHI, transmite agentia DPA. In unele regiuni din nordul Suediei, cum ar fi orasul Umea situat in nord-estul tarii, temperaturile au atins cea mai scazuta…

- Deși temperaturile ridicate vor continua și in primele zile din noul an, vremea se va schimba brusc de la sfarșitul saptamanii.O masa de aer rece va patrunde din nou pana in regiunea țarii noastre, iar in unele zone sunt așteptate ninsori și temperaturi scazute. Circulația atmosferica se va…

- Vremea rea da peste cap planurile de Revelion. La Paris si Londra, mii de oameni au ramas blocati in gari dupa ce trenurile de mare viteza pe sub Canalul Minecii au fost anulate din cauza inundatiilor. Intre timp, in Australia temperaturile au ajuns la 49 de grade Celsius. In schimb, in Statele Unite,…

- Vremea rece persista in aceasta saptamana și vor fi chiar și ninsori in Capitala. Ulterior, saptamana viitoare, temperaturile se vor schimba brusc și vom avea parte de vreme calda, cu temperaturi chiar și de 14-15 grade la amiaza."Spre deosebire de alte ierni, aceste patrunderi ale maselor de aer…

- Meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele zile vremea se va raci accentuat, temperaturile scazand și pana la minus 11 grade Celsius. Sud-estul Romaniei va fi lovit din nou de viscol, iar la București și in mare parte din țara va ninge. Vremea se va incalzi din nou de saptamana viitoare, a anunțat meteorologul…