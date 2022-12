Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in luna decembrie vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada și se vor inregistra temperaturi specifice mai degraba lunilor de primavara in majoritatea zonelor din țara, inclusiv de Sarbatori. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 2 si 12 grade, iar cele minime intre -4 si 7 grade. Pe alocuri, mai ales pe timpul nopților și dimineților va fi ceata, potrivit ObservatorTv. In zonele mai joase, precipitațiile vor fi sub forma de ploi, iar in cele montane vor predomina lapovița și ninsorile, in timp ce la altitudini…