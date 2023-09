Prima luna de toamna se va termina cu vreme blanda, cu temperaturi maxime care trec, in majoritatea regiunilor, de 25 de grade Celsius, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani transmise luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Banat In prima saptamana de prognoza valorile termice nu vor avea variații semnificative de la o zi la […] Articolul Temperaturi de peste 25 de grade in a doua jumatate a lunii septembrie. Prognoza pentru fiecare regiune a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .