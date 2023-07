Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile resimțite au ajuns la 45 de grade miercuri la pranz in sudul țarii, care se afla sub cod roșu de canicula pentru a doua zi consecutiv, potrivit informațiilor publicate de Administrația Naționala de Meteorologie. Spre deosebire de temperatura aerului, care se masoara la umbra, temperatura…

- Temperatura de suprafața a oceanului in zona Florida a urcat pana la 38,43 grade Celsius in aceasta saptamana. Climatologii spun ca ar putea fi un nou record global, in condițiile in care caldura oceanica din jurul statului atinge valori extreme fara precedent, scrie The Guardian.

- Indicele de disconfort termic: ce este si cum ne afecteaza Ce este indicele de disconfort termic?Indicele de disconfort termic (IDT) este un indicator care exprima efectul combinat al temperaturii si umiditatii aerului asupra organismului uman. Acesta se calculeaza pe baza unei formule care tine cont…

- Romania continua sa se perpeleasca la foc mic, valul de caldura persista in țara noastra, in special in jumatatea de sud a țarii. Un cod galben și unul portocaliu de canicula au adus temperaturi apropiate de 40 de grade sambata.

- In perioada 7-8 iunie 2023, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi organizeaza evenimentul „Zilele invatamantului special si special integrat iesean”, care sa creasca implicarea in includerea in societate a copiilor cu dizabilitați.

- Autoritațile din Chișinau anunța ca in zilele de marți și miercuri, 30 – 31 mai, Piața Centrala și Piața Avicola din strada Carbunari 9, va lucra in regim obișnuit. Piețile vor fi insa inchise in zilele de joi și vineri, 1 și 2 iunie.

- Potrivit unui raport realizat de SuperData Research, piața globala a jocurilor video a fost evaluata la 159,3 miliarde de dolari in 2020. Raportul a inclus veniturile obținute din jocuri pentru console, jocuri pentru PC, jocuri pentru dispozitive mobile, dar și industria de esports. Pentru a pune acest…

- Atunci cand vine vorba de a fi fi bine cu tine intr-o zi racoroasa, nu exista nimic mai important decat a obține un confort termic optim. Indiferent daca ești acasa sau la locul de munca, a simți prea cald sau prea frig poate strica starea de bine și provoaca lipsa de concentrare.Din fericire, cu cateva…