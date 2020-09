Stiri pe aceeasi tema

- Plata pentru eliberarea pașapoartelor electronice simple și a pașapoartelor temporare se va efectua doar la casieriile unitatilor CEC Bank in numerar sau, dupa caz, prin intermediul POS-urilor, anunța Direcția Generala de Pașapoarte. Efectuarea platilor online prin Sistemului national electronic de…

- Imi place foarte mult sa citesc! Inveți, citind, foarte multe lecții de viața. Una dintre carțile mele preferate se numește ”Charlie și fabrica de ciocolata”, scrisa de Roald Dahl, pe care am citit-o in limba engleza. Are 180 de pagini și este ilustrata de Quentin Blake. Aceasta carte ma reprezinta…

- Antreprenorii din zonele rurale pot solicita bani nerambursabili de la stat, in cadrul unui program național cu un buget de 200 de milioane de euro. Este vizata dezvoltarea antreprenoriatului rural, respectiv inființarea intreprinderilor de economie sociala in mediul rural. Pot solicita aceste sume…

- Teatrul Municipal „Bacovia” incepe stagiunea 2020-2021!. Deși ne-am fi dorit ca acest lucru sa se intample in sala de spectacole, totuși revederea cu publicul ne bucura! Spectacolele vor avea loc, cel puțin pana la noi reglementari, tot la Amfiteatrul de la Insula de Agrement, in aer liber. In acest…

- Daca in anii trecuți, intreprinzatorii erau descurajați sa porneasca afaceri de numeroasele modificari fiscale si legislative, in acest an, apariția crizei sanitare fara precedent este principalul motiv al franarii apetitului pentru business din economie. In jumatate de an, doar cateva sute de bacauani…

- Evanghelia din aceasta duminica, a XVIII-a de peste an, ne vorbește despre doua gesturi pe care Isus le-a facut: vindecarea bolnavilor și inmulțirea painilor. In fața acestor minuni nu trebuie sa pierdem din vedere un lucru important ce ne este relatat in evanghelie: mila care l-a cuprins pe Isus la…

- Incepand de azi, Teatrul Municipal „Bacovia” da startul spectacolelor, de data aceasta in aer liber, și nu oriunde, ci pe Insula de Agrement, unde a fost amenajata o scena, in zona amfiteatrului. Iata programul reprezentațiilor din acest weekend: Vineri, 3 iulie, ora 20, „Trei povești de dragoste”,…

- Inca din copilarie obișnuiam sa merg cu drag la spectacolele de animație ale Teatrului Municipal ”Bacovia” și sa ma bucur de papuși, culori, de muzica și energia pe care piesele le ofereau, fiind prea mica atunci pentru a observa anumite aspecte mai neplacute. Dar, odata cu trecerea timpului, am trecut…