Televiziunea de stat rusa difuzeaza de mai multe zile declarații ale unor analiști prezenți in platouri, potrivit carora al Treilea Razboi Mondial este foarte aproape și Rusia va utiliza armele nucleare din dotare pentru a se apara, subliniaza BFMTV.com. ”Fie pierdem in Ucraina, fie incepe al Treilea Razboi Mondial. Cred ca posibilitatea unui al Treilea Razboi Mondial este mai realist”, a declarat la Russia1, miercuri, Margarita Simonian, șefa canalului de știri rus Russia Today, interzis in Uniunea Europeana. Potritiv acestei jurnaliste ruse pro-Kremilin, in repetate randuri criticata pentru…