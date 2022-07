Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ani de asteptare, prima imagine stiintifica de la telescopul James Webb (foto) a fost dezvaluita lumii luni, o imagine a Universului nostru cu cel mai mare grad de profunzime obtinut vreodata aratand galaxiile formate la scurt timp dupa Big Bang, cu peste 13 miliarde de ani in urma, noteaza AFP,…

- O drama petrecuta in decembrie, 2018, la Roma, are, inca, efecte. Atunci, o fetița in varsta de cinci ani a murit sufocata, dupa ce s-a inecat cu o bucata de carnat. Procurorii care se ocupa de caz afirma și susțin ca fetița ar fi putut sa fie salvata și sa nu existe nicio tragedie. Și ca a fost o culpa…

- Un barbat a anunțat Poliția despre faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns, fara drept, in curtea unui imobil in construcție, situat in municipiul Satu Mare, de unde ar fi sustras mai multe utilaje și bunuri folosite in construcție. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat persoanele…

- Laurențiu Duța este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania și membru al trupei 3 Sud Est. De asemenea, este unul dintre puținii cantareți care nu au parasit orașul natal pentru a se muta in București, insa de ce? De ce a ramas Laurențiu Duța in Constanța Dorian Popa, Simona Halep și Gica…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, și a devenit campioana cu o etapa inaintea finalului play-off-ului. Mihai Stoica, managerul general al contracandidatei FCSB, a contestat modul in care „feroviarii” au cucerit titlul. CFR Cluj a cucerit al 5-lea titlu consecutiv in Liga 1,…

- Catalin Botezatu a venit cu o analiza completa la adresa primelor doamne, Jill Biden și Carmen Iohannis, de la intalnirea de sambata dupa-amiaza, din București. Catalin Botezatu, comentarii la adresa ținutelor primelor doamne ale președinților Biden și Iohannis Prima Doamna a SUA si Prima Doamna a Romaniei…

