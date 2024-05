Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie a acestui an va avea loc recalcularea pensiilor, un moment extrem de așteptat de toți pensionarii din Romania, mai ales ca ministrul Muncii a anunțat ca cei care au muncit peste 30 de ani pe salariul minim vor avea parte de o creștere a pensiei cu 80%. Din anul 2024, sistemul…

- ULTIMII PAȘI PENTRU MAREA RECALCULARE, CAND PRIMESC DECIZIILE- 97% dintre dosarele de pensii evaluate și digitalizate- mai-august - distribuirea deciziilor de recalculare- septembrie - livrarea pensiilor majorate- aprox. 3 milioane de romani primesc a doua majorareSURSA: Realitatea PLUS Gaura din bugetul…

- Multe dintre discuțiile dintre pensionari se axeaza pe intrebarea: cat se adauga la pensie pentru cei care au avut ture de noapte, sporuri sau au lucrat in grupe speciale. Exista ingrijorari legate de modul in care noua lege poate sa afecteze pensiile celor cu experiența in grupe speciale. Insa, o alta…

- Odata cu noua Lege a pensiilor, guvernanții anunțau ca se vor elimina marile discrepanțe, dar conform specialiștilor, recalcularea pensiilor va fi o capcana pentru o parte din pensionari, explicand in același timp și cine ar putea primi mult mai putini bani, de fapt. Noua lege a pensiilor aduce și recalcularea…

- Pensii 2024. Ce pensionari vor pierde bani dupa recalcularea pensiilor? Pensii 2024. Ce pensionari vor pierde bani dupa recalcularea pensiilor? Potrivit prevederilor din noua lege a pensiilor, o categorie de pensionari vor pierde bani pentru ca nu li se recunosc toți ani munciți la recalculare. La recalculare…

- Este posibil ca unii pensionari sa piarda bani dupa recalcularea programata in luna septembrie. De ce se poate intampla acest lucru, ne explica Ministrul Muncii, Marius Budai. De ce vor pierde unii bani dupa recalcularea pensiilor Mulți pensionari nu vor avea parte de mariri dupa recalcularea pensiilor.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat faptul ca prin noua Lege a Pensiilor, romanii care au avut un stagiu de cotizare de peste 35 de ani si au muncit pe salariul minim, vor primi o crestere semnificativa a pensiilor. Ar fi vorba de o suma de peste 1000 de lei, potrivit stiripesurse.ro."Stiti…

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, a vorbit despre majorarea pensiilor anunțata de ministrul Muncii. Ialomițianu susține ca aceasta nu va putea fi posibila, pentru ca lipsește o suma destul de importanta și ca banii nu ajung nici pentru indexarea pensiilor pe tot anul. Fostul ministru…