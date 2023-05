Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Natea: Ești student la Universitatea de Medicina Farmacie Științe și Tehnologie, "George Emil Palade" din Targu Mureș, la Facultatea de Medicina in Limba Engleza in ultimul an. Te invit, la inceput, sa ne spui cateva lucruri despre țara ta, Nicaragua. Cum ai descrie-o in cateva propoziții? Elthon…

- Proiectul cultural „Arta ocupa orașul" a fost inițiat anul trecut de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie G. E. Palade in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica I. L. Caragiale din București și cu Universitatea Naționala de Muzica din București,…

- Consiliul ASF a decis sa ridice autorizația companiei de asigurari Euroins. Ce se intampla cu milioanele de clienți ai companiei. Cel mai important jucator de pe piața RCA, cu 2,5 milioane de clienți, urmeaza sa intre in insolvența. In acest domeniu Romania are un exemplu recent - falimentul City Insurance.

- La 30 de ani de la inceputurile telefoniei mobile in Romania, aproximativ 300.000 de persoane nu au in prezent deloc acces la rețelele de voce sau date, pentru ca acestea nu acopera și zonele lor. In mod oficial, aproximativ 300.000 de romani (1,5% din populație) traiesc in zone fara acoperire din partea…

- Lanțul hotelier Marriott cauta sa se extinda și in celelalte mari orașe din Romania, inclusiv in municipiul Cluj-Napoca, unde are deja planificat un asemenea proiect, afirma un reprezentant al companiei.

- Primul invitat al Intalnirilor “SpectActor”, ediția 2023, este Corina Șuteu, teatrolog, manager cultural, ex-ministru al Culturii (2016-2017), director al ICR New York (2006-2012). Aceasta va susține, duminica, 12 februarie, de la ora 11.00, conferința “Cand Cultura e la margine…”, urmata de un dialog…